重温稿-中国央行：今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度

* 今年加快推进利率市场化，建立存款保险制度

* 加快实现人民币资本项目可兑换

* 以市场化方式化解地方政府债务

* 防范跨行业、跨市场风险传递

路透北京4月29日 - 虽然目前业界对中国是否应该于两年内放开存款利率上限仍有争议，中国央行却再度明确表示，今年将加快推进利率市场化，建立存款保险制度。

周二刊登在央行网站上的《中国金融稳定报告》称，今年将增强宏观调控的前瞻性、针对性和协同性，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，着力激发市场活力；完善人民币汇率市场化形成机制。同时，完善市场化的金融机构退出机制，建立维护金融稳定的长效机制。

“此次央行对建立存款保险制度的时间更加明确，这也是全面利率市场化的一个积极信号，说明推进利率市场化的步伐会加快。加快推进利率市场化，也是希望通过市场机制形成要素价格，从而辅助中国经济调结构。”联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩说。

央行报告就称，要建立统一开放、竞争有序的市场体系，完善反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的生产要素和资源价格形成机制。加快推进利率市场化，进一步健全市场利率定价自律机制，提高金融机构自主定价能力。加快实现人民币资本项目可兑换，切实防范跨境资金流动风险。

“建立管理规范、运行长效、风险可控的地方政府融资机制，以市场化方式化解地方政府债务。”报告称。

新华社此前援引中国央行副行长兼中国国家外汇管理局局长易纲表示，中国将循序渐进、协调推进金融改革，在改革次序方面应优先推进汇率市场化。

而央行行长周小川在两会期间记者会上明确表示，存款利率放开，是利率市场化的最后一步，亦在计划之中，很可能在最近一两年就能够实现。

一位接近监管层的人士表示，经过反复讨论，存款保险制度的设计方案已基本确定，只待中央政府高层做最终决策，择机出台。

央行报告表示，将根据形势变化，灵活运用数量、价格等多种货币政策工具并完善工具体系，把好流动性总闸门，保持货币市场稳定，保持货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。健全宏观审慎政策框架，根据经济景气变化、金融机构稳健状况和信贷政策执行情况等进行适时适度调整，继续发挥其逆周期调节和结构引导作用。

**防范跨行业、跨市场风险传递**

报告表示，进一步加强信贷政策与产业政策的协调配合，促进重点行业结构调整。引导金融机构加大对国家重点在建续建项目、“三农”、小微企业、现代服务业、新兴产业等重点领域和行业的金融支持，严格控制对产能严重过剩行业新增产能项目、违规在建项目和环境违法项目新增授信。

银行业金融机构要准确把握重点领域的风险总量、风险结构和风险动向，积极化解“两高一剩”行业结构调整时暴露的金融风险。继续按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”的原则，严控新增平台贷款，优化存量贷款结构，审慎稳妥地缓释平台贷款风险。

“继续认真执行房地产调控政策，落实差别化住房信贷政策，加强名单制管理和压力测试。”报告称。

杨为敩表示，央行差别化住房信贷的提出，是要划分刚需群体和投机群体，在抑制投机需求，平抑房价的同时，保证刚需的购买潜力，支持房产市场稳定。

报告表示，在扩大信贷资产证券化试点的基础上，推进资产证券化常规化发展，为金融机构进行资产、负债调整开辟正规渠道，引导金融机构在满足实体经济融资需求的同时，防范可能的系统性风险。

“加强同业业务和理财风险防控，严防风险传染和蔓延。”报告称。

央行表示，要不断增强同业业务透明度，疏堵结合，既要限制发展不合理的同业业务，又要推动开展规范的资产负债业务创新。研究制定综合性、系统性的商业银行理财业务管理办法，督促银行建立单独的机构组织体系和业务管理体系，切实做到资金来源和运用一一对应。银行业金融机构应构建与自身风险管控能力相适应的同业业务和理财发展规划和运营模式，建立健全相关内控制度和操作流程。

报告并称，将完善宏观审慎管理，加强金融监管，引导金融机构稳健经营，不断强化监管协调和合作，防范跨行业、跨市场风险传递。（完）

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