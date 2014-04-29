台湾金融：保险法修正案明审议，关注保险业投资宝岛债将不列海外投资上限

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透台北4月29日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三将赴立法院财委会报告中指出，保险法修正草案如获通过，将有益于提升保险业投资台湾证券市场以外币计价商品及国外保险相关事业的弹性。其中市场关注保险业投资宝岛债及海外专案并购不纳入海外投资上限计算，将令保险业海外投资额度大进补。
保险法修正案为今年重要财经法案，已列为立法院本会期优先审查法案，保险业海外投资可望再见松绑，业内已暗自盘算准备钱进海外，今年台湾保险业将再掀资金迁徙潮。
金管会报告亦提及，本次保险法修正为强化保险业退场处理及相关监理措施，加强保险业公司治理及行使股东权合宜性，引导保险业资金投入台湾资本市场以促进经济发展，以及提高保险业资金办理海外投资的效益。
在引导保险业资金投入海内外资本市场方面，金管会强调，以协助促进资本市场外币计价商品市场发展为政策目标，并提升保险业资金运用效率及协助保险业海外投资全球布局为推动方向。另增订散布流言或以诈术损害保险业信用者罚则，以维护市场秩序。
本次修正案共计六大重点，包括加强董事独立性及落实公司治理、强化保险业退场机制、深化安定基金提拨金额正确性检核能力、增订限制保险公司行使被投资公司董事及监察人选举表决权等规范、增订投资国外保险相关事业经主管机关核准不计入国外投资金额等，不计入其海外投资限额，以及增订散布流言或以诈术损害保险业、外国保险业等相关罚则。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债