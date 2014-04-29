更新版 1-中港个股：工行首季净利同比升6.63%，拟购土耳其Tekstilbank控权

* 工行首季净利同比升6.63%与预期相符

* 工行以3.16亿美元收购土耳其银行TEKSTILBANK75.5%股权

* 一季度工行不良贷款余额及不良贷款率呈“双升”态势 (新增更多内容和背景)

路透香港/北京4月29日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。

此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSD Holding 收购土耳其银行TEKSTILBANK 的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。

“中国是土耳其第三大贸易伙伴，双边贸易额已超过280亿美元。本次交易的完成将提升本行为中土两国客户提供金融服务的能力，进一步满足两国客户对全球化银行服务的需求，为本行带来有可观增长潜力的业务机遇。”工行公告称。

工行的公告显示，今年1-3月净利为733.02亿元人民币，去年同期为687.43亿元。该行一季度盈利，与路透此前访查分析师综合预测的715.2亿元基本相符。

今年一季度，工行不良贷款余额及不良贷款率呈“双升”态势。其中，不良贷款余额比上年末增加68.61亿元至1,005.5亿元，不良贷款比率为0.97%，亦较去年末0.94%上升。截止3月末，该行的拨备覆盖率为245.39%，贷款拨备率为2.38%，其中境内口径贷款拨备率为2.52%。

一季报并显示，截止3月底，工行的核心一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%。

工行表示，收购土耳其Tekstilbank交易的交割，仍需得到中土两国相关监管部门的批准。

此前公布的中国银行 2014年一季报显示，该行实现净利润453.6亿元人民币，同比增长13.88%；不良贷款率0.98%。

中国建设银行 2014年一季度净利润为657.8亿元人民币，同比增长10.41%；3月末不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。（完）

浏览中国工商银行其他新闻，请点选[1398.HK–CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表，请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here)／(here) (记者 梁慧仪/谢衡/李贺; 审校 林高丽/杨淑祯)