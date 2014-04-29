更新版 1-中港个股：工行首季净利同比升6.63%，拟购土耳其Tekstilbank控权

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
* 工行首季净利同比升6.63%与预期相符
* 工行以3.16亿美元收购土耳其银行TEKSTILBANK75.5%股权
* 一季度工行不良贷款余额及不良贷款率呈“双升”态势 (新增更多内容和背景)
路透香港/北京4月29日 - 以资产计全球最大的银行--中国工商银行 周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。
此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSD Holding 收购土耳其银行TEKSTILBANK 的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。
“中国是土耳其第三大贸易伙伴，双边贸易额已超过280亿美元。本次交易的完成将提升本行为中土两国客户提供金融服务的能力，进一步满足两国客户对全球化银行服务的需求，为本行带来有可观增长潜力的业务机遇。”工行公告称。
工行的公告显示，今年1-3月净利为733.02亿元人民币，去年同期为687.43亿元。该行一季度盈利，与路透此前访查分析师综合预测的715.2亿元基本相符。
今年一季度，工行不良贷款余额及不良贷款率呈“双升”态势。其中，不良贷款余额比上年末增加68.61亿元至1,005.5亿元，不良贷款比率为0.97%，亦较去年末0.94%上升。截止3月末，该行的拨备覆盖率为245.39%，贷款拨备率为2.38%，其中境内口径贷款拨备率为2.52%。
一季报并显示，截止3月底，工行的核心一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%。
工行表示，收购土耳其Tekstilbank交易的交割，仍需得到中土两国相关监管部门的批准。
此前公布的中国银行 2014年一季报显示，该行实现净利润453.6亿元人民币，同比增长13.88%；不良贷款率0.98%。
中国建设银行 2014年一季度净利润为657.8亿元人民币，同比增长10.41%；3月末不良贷款率1.02%，较上年末上升0.03个百分点。（完）
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