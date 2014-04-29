东南亚股市：多数小幅收高，菲律宾股市表现最好

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透新加坡4月29日 - 东南亚股市上涨，因市场对本周将发布的企业业绩抱有信心，不过乌克兰紧张局势让涨势受限。
越南股市 尾盘大涨，收高0.9%，扳回上日跌幅。
菲律宾股市 上涨0.5%并终止四日连跌，因逢低买盘和第一季企业业绩表现良好。
Bloomberry Resorts 涨2.9%，涨幅居前，升至逾七个月高位。这家赌场运营商周一公布的第一季度获利大幅改善。
其他市场涨幅温和。泰国 、印尼 和马来西亚股市 收高0.02%到0.19%之间。
新加坡股市 削减跌幅，最终收低0.15%。
投资者将关注三家银行将于周三公布的业绩，并据此考量该市场的未来表现。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 417.41 0.12 +0.03 +7.48 388.37
新加坡 3237.74 -4.97 -0.15 +2.22 3167.43
马来西亚 1859.34 3.60 +0.19 -0.41 1866.96
泰国 1412.33 1.10 +0.08 +8.75 1298.71
印尼 4819.68 0.92 +0.02 +12.76 4274.18
菲律宾 6636.45 32.10 +0.49 +12.68 5889.83
越南 578.00 4.90 +0.85 +14.54 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债