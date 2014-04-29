版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 18:53 BJT

东南亚股市：多数小幅收高，菲律宾股市表现最好

路透新加坡4月29日 - 东南亚股市上涨，因市场对本周将发布的企业业绩抱有信心，不过乌克兰紧张局势让涨势受限。

越南股市 尾盘大涨，收高0.9%，扳回上日跌幅。

菲律宾股市 上涨0.5%并终止四日连跌，因逢低买盘和第一季企业业绩表现良好。

Bloomberry Resorts 涨2.9%，涨幅居前，升至逾七个月高位。这家赌场运营商周一公布的第一季度获利大幅改善。

其他市场涨幅温和。泰国 、印尼 和马来西亚股市 收高0.02%到0.19%之间。

新加坡股市 削减跌幅，最终收低0.15%。

投资者将关注三家银行将于周三公布的业绩，并据此考量该市场的未来表现。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 417.41 0.12 +0.03 +7.48 388.37

新加坡 3237.74 -4.97 -0.15 +2.22 3167.43

马来西亚 1859.34 3.60 +0.19 -0.41 1866.96

泰国 1412.33 1.10 +0.08 +8.75 1298.71

印尼 4819.68 0.92 +0.02 +12.76 4274.18

菲律宾 6636.45 32.10 +0.49 +12.68 5889.83

越南 578.00 4.90 +0.85 +14.54 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐