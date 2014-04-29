美国数据：2月独栋屋价格上涨并略超出预期--标普/CASE-SHILLER

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
标普道琼指数委员会主席David M. Blitzer表示：“尽管价格持续上涨，但大多数其它房市数据低迷“，提及新屋和成屋销售数据。
”房屋开工的复苏态势不稳定，现在年率低于100万户。此外全国范围内房价也没有回到2005年的水平。“
未经季节调整，2月房价较1月持平。
美国2月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升12.9%，预估为上升13.0%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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