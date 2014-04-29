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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 21:11 BJT

美国数据：2月独栋屋价格上涨并略超出预期--标普/CASE-SHILLER

标普道琼指数委员会主席David M. Blitzer表示：“尽管价格持续上涨，但大多数其它房市数据低迷“，提及新屋和成屋销售数据。

”房屋开工的复苏态势不稳定，现在年率低于100万户。此外全国范围内房价也没有回到2005年的水平。“

未经季节调整，2月房价较1月持平。

美国2月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价较上年同期上升12.9%，预估为上升13.0%。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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