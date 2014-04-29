马来西亚期市：棕榈油期货触及一周低点，追随豆油疲弱走势

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透雅加达4月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一周低点，因在前一日市场强劲上扬后交易员了结获利，以及与之竞争的植物油也压制人气。
美国7月豆油期货 在亚洲尾盘逆转稍早的跌势上涨0.1%，而中国大商所9月豆油合约 下滑0.4%。
一家外国商品经纪商的交易员说：“交投区间很窄...棕榈油市场没有新的交投诱因，下跌是因为追随豆油市场。”
指标7月棕榈油合约 盘终收低1.3%，报每吨2,638马币(林吉特)，盘中曾触及2,635马币的低点。
总成交量为30,550口，低于35,000口的平均水平。
“中国进口情况一直很差，”该交易员说，“信贷紧缩，因为买家发现很难获得贷款。”
路透分析师王涛称，技术面出现的楔形显示，马来西亚棕榈油可能跌至4月21日低点每吨2,612马币。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
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