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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 19:00 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及一周低点，追随豆油疲弱走势

路透雅加达4月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一周低点，因在前一日市场强劲上扬后交易员了结获利，以及与之竞争的植物油也压制人气。

美国7月豆油期货 在亚洲尾盘逆转稍早的跌势上涨0.1%，而中国大商所9月豆油合约 下滑0.4%。

一家外国商品经纪商的交易员说：“交投区间很窄...棕榈油市场没有新的交投诱因，下跌是因为追随豆油市场。”

指标7月棕榈油合约 盘终收低1.3%，报每吨2,638马币(林吉特)，盘中曾触及2,635马币的低点。

总成交量为30,550口，低于35,000口的平均水平。

“中国进口情况一直很差，”该交易员说，“信贷紧缩，因为买家发现很难获得贷款。”

路透分析师王涛称，技术面出现的楔形显示，马来西亚棕榈油可能跌至4月21日低点每吨2,612马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王洋; 审校 张涛)
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