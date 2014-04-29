中港股业绩：中信证券一季净利增长34.35%，手续费佣金收入大增

路透上海4月29日 - 中国最大券商--中信证券 周二稍晚公布一季报，一季度公司实现净利13.1亿元人民币，同比增长34.35%，其中手续费佣金收入增长一倍多。

季报显示，一季度公司实现营收47.41亿元，同比增长60.58%；每股收益0.12元。

季报显示，一季度公司手续费和佣金收入达30.76亿元，同比增长110.35%，经纪业务、资产管理和投行业务都出现明显增长。其中经纪业务净收入增长76%，投行和资管业务分别增长53%和7.7倍。

公司还宣布全资子公司中信期货公司拟购买关联人中信兴业投资持有的中信新际期货公司58%股权，交易对价不超过3亿元，中信兴业则以该交易定价认购中信期货定向新增的1.0479亿元注册资本。

交易完成后，中信期货的注册资本将由15亿元增至16亿479.3万元，其中，中信证券出资持股比例93.47%；中信兴业持股比例6.53%。

中信兴业为中信证券的最大股东中信股份的全资子公司，此前，中信股份借壳中信泰富 的计划已公布，斥资约2,269亿元向母公司收购100%中信股份。

中信证券A股周二收报11.43元，涨0.26元或2.33%。（完）

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