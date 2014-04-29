版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 07:22 BJT

修正-香港新股：万洲国际推迟香港IPO计划，因市场需求乏力

(补上标题中遗漏的字)

路透香港4月29日 - 熟悉情况的消息人士周二表示，全球最大猪肉生产商万洲国际推迟赴港首次公开发行(IPO)。此举表明，尽管已经缩减了IPO规模和估值，但需求依然疲弱。

不愿具名的消息人士补充称，万洲国际未给出新的IPO时间表。

万洲国际公司高层对消息暂未置评。

万洲国际上周决定发售股数降至12.99亿股新股。招股价区间为每股8-11.25港元。 。调整后的估值最高为146.1亿港元(19亿美元)。公司原拟最多募集资金410亿港元（约53亿美元）(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐