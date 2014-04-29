修正-香港新股：万洲国际推迟香港IPO计划，因市场需求乏力

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
(补上标题中遗漏的字)
路透香港4月29日 - 熟悉情况的消息人士周二表示，全球最大猪肉生产商万洲国际推迟赴港首次公开发行(IPO)。此举表明，尽管已经缩减了IPO规模和估值，但需求依然疲弱。
不愿具名的消息人士补充称，万洲国际未给出新的IPO时间表。
万洲国际公司高层对消息暂未置评。
万洲国际上周决定发售股数降至12.99亿股新股。招股价区间为每股8-11.25港元。 。调整后的估值最高为146.1亿港元(19亿美元)。公司原拟最多募集资金410亿港元（约53亿美元）(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。