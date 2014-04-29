修正-香港新股：万洲国际推迟香港IPO计划，因市场需求乏力

(补上标题中遗漏的字)

路透香港4月29日 - 熟悉情况的消息人士周二表示，全球最大猪肉生产商万洲国际推迟赴港首次公开发行(IPO)。此举表明，尽管已经缩减了IPO规模和估值，但需求依然疲弱。

不愿具名的消息人士补充称，万洲国际未给出新的IPO时间表。

万洲国际公司高层对消息暂未置评。