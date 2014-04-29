英国央行：MPC委员麦卡弗蒂警告首次加息不要过迟

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦4月29日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，如果央行要执行逐渐加息的计划，那么一定不能太晚才开始加息。
麦卡弗蒂表示，首次加息的必要性可能显得不是那么迫切，因央行认为相较于危机前，“中性”的利率水平要低很多。
“另一方面，只有首次加息没有遇阻，才能保证利率逐渐上调，由此我们会在经济达到有效产能瓶颈之前开始政策正常化进程，以便通胀预期和通胀压力受到良好的控制，”他说。
麦卡弗蒂上述讲话是在4月1日发表的，当时未对媒体发布，周二向媒体提供。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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