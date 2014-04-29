英国央行：MPC委员麦卡弗蒂警告首次加息不要过迟

路透伦敦4月29日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，如果央行要执行逐渐加息的计划，那么一定不能太晚才开始加息。

麦卡弗蒂表示，首次加息的必要性可能显得不是那么迫切，因央行认为相较于危机前，“中性”的利率水平要低很多。

“另一方面，只有首次加息没有遇阻，才能保证利率逐渐上调，由此我们会在经济达到有效产能瓶颈之前开始政策正常化进程，以便通胀预期和通胀压力受到良好的控制，”他说。

麦卡弗蒂上述讲话是在4月1日发表的，当时未对媒体发布，周二向媒体提供。(完)