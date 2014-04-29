重温稿-中国保险：保险机构投资资产需按风险进行五级分类--保监会

路透北京4月29日 - 中国保监会周二表示，将按照风险程度对保险机构投资资产划分为不同级别，评估保险机构资产质量。

保监会官方网站发布《保险资产风险五级分类指引》（征求意见稿）。意见稿指出，新方法将保险机构投资资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良资产。

“资产风险分类要以资产价值安全程度为核心，以投资成本为基准，合理评估资产风险和实际价值。”意见稿称。

意见稿称，该方法旨在揭示保险资产的实际价值和风险程度，全面、真实、动态地反映资产质量，发现保险资金使用、管理、监控中存在的问题，加强对资产的风险管理，并为判断保险机构计提的资产减值准备是否充足提供参考。

根据该意见稿，对保险机构固定收益类资产进行分类时，应将资产及收益的逾期天数作为资产分类的重要指标。利息存在逾期情形且逾期天数不超过60天的，相应资产一般列入关注类；逾期天数在60天（含）以上的，相应资产一般应列入次级类及以下。

意见稿称， 对基础设施债权投资计划、不动产债权投资计划、有债权资产特性的项目资产支持计划等资产的分类，应对标的基础资产的质量和风险状况进行分析和评估，同时考虑偿债主体的资质和风险控制体系、产品交易结构、还款来源、增信措施等因素。

对于保险机构股权金融产品的分类，意见稿指出，主要采用穿透法，重点对股权所指向企业的质量和风险状况进行评估，同时考虑股权投资管理机构的资信状况、投资管理能力、风险控制措施、投资权益保护机制、股权退出机制安排等因素，合理确定该类产品的风险分类。

意见稿称，保险机构应建立由投资部门负责初分、合规及风险管理部门负责复审和认定、董事会或其授权部门负责审批的工作机制。投资资产委托给专业资产管理机构的，可委托其投资部门进行初分、合规及风险管理部门进行复审和认定，但仍由保险机构的董事会或其授权部门负责审批。

保险机构进行资产分类的频率不应低于每半年一次，且保险机构资产分类结果应纳入年度审计报告。

意见稿表示，保险机构应将资产风险分类制度和工作机制报送保监会备案，并每半年报送一次本公司资产分类情况。保监会将建立专门信息平台，鼓励保险机构进行风险信息共享。

此前，保监会公布的数据显示，保险业一季度资金运用余额82,228.33亿元人民币，较年初增长6.97%。其中，银行存款占比30.44%，债券占比41.86%。

为防范保险资金运用风险，中国保监会拟规范投资信托产品行为，提出所投资的集合资金信托计划，基础资产限于融资类资产和风险可控的非上市权益类资产。 （完）

预知更多详情，请点选中国保监会网站(www.circ.gov.cn) (发稿 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)