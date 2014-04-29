国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水五个交易日来首次缩窄

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透新加坡4月29日 - 燃料油市场周二走坚，指标380-cst燃料油贴水五个交易日来首次缩窄，因市场预期夏季到来需求将增长。
路透数据显示，380-cst燃料油贴水缩窄0.85美元至每吨较新加坡现货报价贴水2.95美元。
180-cst燃料油在现货交易中也吸引浓厚的兴趣，两艘船货以相对坚挺的价差成交，路透的计算显示分别为每吨贴水3美元和贴水2.26美元。
北亚夏季对重质馏分油的季节性需求，一定程度上激发了需求预期。这种馏分油用于发电。
“需求很旺，供给却没有预期的那么多，”一位在新加坡的交易员说。
交易员表示，来自欧洲的低硫燃料油供给稍稍下降，因炼厂产量减少。
他们表示，虽然欧洲的油品含硫量在比较高的1%水平，不适合北亚应用，但吃紧的供给令亚洲的低硫燃料油升水稳定在每吨140-150美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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