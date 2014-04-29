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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 19:46 BJT

美股业绩：搜狐第一季非GAAP每股亏损1.26美元，GAAP每股亏损2.05美元

路透4月29日 - 搜狐 公布：

* 第一季非GAAP每股亏损1.26美元，GAAP每股亏损2.05美元

* 第一季总营收为3.65亿美元，较上年同期增长19%

* 预期2014年第二季营收为3.97-4.11亿美元

* 预期第二季非GAAP每股亏损1.25-1.35美元

据汤森路透I/B/E/S，分析师预期搜狐第一季每股亏损1.23美元，营收为3.659亿美元；第二季每股亏损0.88美元，营收为4.086亿美元。(完)
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