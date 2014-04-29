美股业绩：搜狐第一季非GAAP每股亏损1.26美元，GAAP每股亏损2.05美元

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透4月29日 - 搜狐 公布：
* 第一季非GAAP每股亏损1.26美元，GAAP每股亏损2.05美元
* 第一季总营收为3.65亿美元，较上年同期增长19%
* 预期2014年第二季营收为3.97-4.11亿美元
* 预期第二季非GAAP每股亏损1.25-1.35美元
据汤森路透I/B/E/S，分析师预期搜狐第一季每股亏损1.23美元，营收为3.659亿美元；第二季每股亏损0.88美元，营收为4.086亿美元。(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选