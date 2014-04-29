中港证券：沪港通交易规则征求意见，厘清额度计算等细节

路透上海4月29日 - 中国上海证交所微博周二公布沪港通交易规则的征求意见稿，对于市场关心的沪港通交易细节及相关额度计算等细节进行厘清，例如沪股通和港股通均禁止融资融券、”裸卖空“、暗盘交易等。

香港交易及结算所 周二稍晚亦举行相关新闻会。港交所称，沪港通以封闭式交易，人民币境外换汇全程回流，并实现风险全面监控，不会向对方市场传递风险。而交易以本地原则为本，主场规则优先。

根据上述征求意见稿，联交所证券交易服务公司以上证所非会员交易参与人的身份参与沪股通业务，该公司将接受联交所参与者委托，将买卖沪股通的订单向上证所申报，并承担相应的交易责任。而港股通的参与人为上证所会员，需与上证所证券交易服务公司签定业务合同。

征求意见稿还指出，沪股通和港股通的每日额度余额是指在每日额度减去或加上买卖交易抵消后的轧差后的数值，当日额度余额在竞价交易阶段使用完毕的，联交所或上证所证券交易服务公司将停止接受当日后续的买单申报，但仍接受卖单。

而总额度余额计算规则是总额度减去或加上已成交的买盘总额与卖盘总额之间的轧差，若总额度余额不足一个每日额度，那停止接受买盘申报，仍可接受卖单。

中国证监会与香港证监会本月稍早联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元（每日130亿元），港股通总额2,500亿元（每日105亿元）

根据征求意见稿，港股通的试点股票范围包括恒生综合大型股指数的成份股；恒生综合中型股指数的成份股和A+H股上市公司的H股；沪股通的试点股票范围是上证180指数的成份股；上证380指数的成份股；A+H股上市公司的本所上市A股。

在交易时间上，沪港通需在沪港交易所共同交易日且能满足结算安排时间时开通，若仅有一方开市时，不能进行沪港通交易。

该征求意见稿将于今日起至5月16日向社会公开征求意见。

上证所官方微博指出，下一步，上证所将与港交所、中国结算公司等密切合作，落实交易、技术、登记结算、监管等方面的制度安排；加快相关交易、结算等技术系统开发；全面开展投资者教育，增加内地和香港投资者对对方市场的了解。