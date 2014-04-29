全球矿业：南非AMCU工会成员拒绝雇主薪资提议，罢工或仍继续

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透南非马里卡纳4月29日 - 南非正在罢工的工会AMCU领导人周二表示，该工会成员拒绝了铂金生产商最新提出的薪资提议，暗示为期14周的罢工还将继续下去。
“工人们拒绝了雇主的提议，”AMCU主席Joseph Mathunjwa对记者表示，此前他在约5,000名工人参加的集会上进行了发言。此次集会在Lonmin 的马里卡纳矿区附近举行。近几天该工会也在Anglo American Platinum 和Impala Platinum 的矿区举行了集会。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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