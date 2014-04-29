全球矿业：南非AMCU工会成员拒绝雇主薪资提议，罢工或仍继续

路透南非马里卡纳4月29日 - 南非正在罢工的工会AMCU领导人周二表示，该工会成员拒绝了铂金生产商最新提出的薪资提议，暗示为期14周的罢工还将继续下去。

“工人们拒绝了雇主的提议，”AMCU主席Joseph Mathunjwa对记者表示，此前他在约5,000名工人参加的集会上进行了发言。此次集会在Lonmin 的马里卡纳矿区附近举行。近几天该工会也在Anglo American Platinum 和Impala Platinum 的矿区举行了集会。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)