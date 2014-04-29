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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 19:59 BJT

美股业绩：默克第一季获利高于预期，但营收略微逊色

路透4月29日 - 美国制药大厂默克 公布的第一季获利高于预期，受益于研发费用大幅下降和出售资产，但营收略低于预期。

美国第二大制药商默克周二公布，第一季获利为17.0亿美元，合每股盈余0.57美元，上年同期分别为15.9亿和0.52美元。

不计特殊项目，默克每股盈余为0.88美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师表示预期是0.79美元。

默克的全球营收下降4%至102.6亿美元。华尔街的预期是104.4亿美元。

默克表示，第一季研发支出削减了20%至15亿美元。

预计该公司将很快宣布出售消费者医疗保健产品部门。

默克重申，不计特殊项目，预期今年每股盈余为3.35-3.53美元。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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