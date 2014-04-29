国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，受助于约旦需求

路透首尔4月29日 - 亚洲柴油较新加坡现货价差周二保持在每桶升水0.42美元，交易商称因有来自约旦的需求。

中东地区一直在吸引来自印度和新加坡的供给，并用于当地的发电之用。而从亚洲到欧洲的套利交易仍无利可图。

Jordan Petroleum Refinery寻求5月交付的37.5万桶柴油，另外在寻购150万桶6月和112.5万桶7月交付柴油。

招标将在5月6日截止。

含硫量超低的燃料油现货升水仍保持在每桶1.72美元。

考虑到韩国炼厂正在提高产能以及生产供应澳洲使用的高质量汽油与柴油，这些炼厂看似能够满足亚洲浮现的额外需求。这些新需求是由澳洲数家精炼厂关闭所导致的

亚洲地区其他主要供应国包括新加坡和日本，但业界消息人士称，韩国精炼厂在过去两年实现对澳洲出口翻番后，对该市场非常重视。

新加坡是澳洲的主要燃料油供应国，约占澳洲进口量的一半，韩国占到约五分之一；日本为12%左右。

嘉能可从SK Energy买入25万桶含硫量500ppm的柴油，船期为5月17-21日，离岸价(FOB)为每桶比新加坡报价升水0.40美元。(完)

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