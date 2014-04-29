表格：德国4月HICP初值较上月下降0.3%，较上年同期上涨1.1%

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
详细数据如下:
变动百分比
2014年4月 2014年3月 指数权重
整体物价 +1.3 +1.0 1,000
商品 +0.5 +0.6 479.77
能源 -1.3 -1.6 106.56
食品 +1.8 +2.2 90.52
服务 +2.3 +1.55 520.23
房屋租赁 +1.5 +1.5 209.93
(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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