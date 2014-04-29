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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 20:11 BJT

表格：德国4月HICP初值较上月下降0.3%，较上年同期上涨1.1%

详细数据如下:

变动百分比

2014年4月 2014年3月 指数权重

整体物价 +1.3 +1.0 1,000

商品 +0.5 +0.6 479.77

能源 -1.3 -1.6 106.56

食品 +1.8 +2.2 90.52

服务 +2.3 +1.55 520.23

房屋租赁 +1.5 +1.5 209.93

(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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