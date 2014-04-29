重温稿-中港证券：港交所称沪港通以封闭式交易，不会向对方市场传递风险

路透香港/上海4月29日 - 香港交易及结算所 周二称，沪港通以封闭式交易，人民币境外换汇全程回流，并实现风险全面监控，不会向对方市场传递风险。而交易以本地原则为本，主场规则优先 。

“资金不会离开渠道...除非是有结算净额，才会过境。”港交所行政总裁李小加在记者会说。

根据安排，联交所与上交所将分别于对方市场设立一个子公司，全部跨境双向买卖盘订单传递由该子公司负责，并通过专门网关实现。投资者将透过本地经纪向交易所子公司发送买卖盘订单以及接收交易确认。

投资者及参与者将继续受到本地市场的交易规则的规管，而本地市场的交易规则亦将作出相应修改以配合沪港通的执行。

港交所股本证券与定息产品及货币联席主管陈秉强称，沪港通额度以净买入计，一旦额度用尽，新的买盘订单将被拒绝，但不限制卖盘。

上海证交所微博也同时公布沪港通交易规则的征求意见稿，对于市场关心的沪港通交易细节及相关额度计算等细节进行厘清，例如沪股通和港股通均禁止融资融券、”裸卖空“、暗盘交易等。

**风险监控**

对于市场关注两地互通的风险问题，李小加表示，沪港通结算交收全程封闭以实现风险全面监控；未来可灵活扩容、扩量、扩市。

陈秉强指出，沪港通设有防火墙措施，风险到达当地结算公司就停止，不会向对方市场渗透。

李小加并表示，在沪港通机制下，每天都有人民币交易和净额出境，每天都有需要人民币换汇入境，这样香港就会存在一批人民币，超越每天简单的人民币贸易项下和银行存款系统的人民币

“加上港交所的人民币期货，就会对离岸人民币汇率产生重要参考作用。”他说。

中国证监会与香港证监会本月稍早联合公布，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。沪股通总额3,000亿元人民币（每日130亿元），港股通总额2,500亿元人民币（每日105亿元）。