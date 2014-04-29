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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 22:06 BJT

美国热股：默克公布的第一季获利高于预期，股价盘初上涨3%

路透4月29日 - 英国Reckitt Benckiser Group 确认，正洽购美国制药商默克< MRK.N>的消费者医疗保健业务。

另外，默克公布的第一季获利高于预期，受益于研发费用大幅下降和出售资产，但营收略低于预期。

默克股价周一收报56.68美元，周二盘初大涨3%。(完)
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