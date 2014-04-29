美国热股：默克公布的第一季获利高于预期，股价盘初上涨3%

美股业绩：美国运通第一季获利超预期，因信用卡持卡人增加消费
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月29日 - 英国Reckitt Benckiser Group 确认，正洽购美国制药商默克< MRK.N>的消费者医疗保健业务。
另外，默克公布的第一季获利高于预期，受益于研发费用大幅下降和出售资产，但营收略低于预期。
默克股价周一收报56.68美元，周二盘初大涨3%。(完)
路透4月19日 - 美国运通(American Express)第一季获利降幅低于预期，因其信用卡持卡人增加消费，该公司还表示，虽然行业竞争激烈，但公司对全年业绩已更有信心。
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。