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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 22:04 BJT

美国热股：诺基亚任命苏立接替执行长，股价大涨近6%

路透4月29日 - 诺基亚 周二任命苏立(Rajeev Suri)为公司执行长，5月1日起生效。Rajeev Suri曾领导了诺基亚核心的电信网络业务部门实现重整，在主要的手机部门出售后，诺基亚此举给投资者吃了一颗定心丸。

诺基亚在上周五完成手机业务出售给微软的交易。此次交易规模为56亿欧元(77.5亿美元)。前任执行长艾洛普(Stephen Elop)也随之前去微软。

诺基亚周二盘初大涨5.97%，报7.45美元。(完)
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