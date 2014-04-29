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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 22:03 BJT

美国热股：COACH称北美销售大幅下滑，股价盘初大跌逾8%

路透4月29日 - 美国高端皮制品厂商COACH 周二公布北美地区销售大幅下滑，因面临来自对手越来越激烈的竞争。

COACH股价周一收报50.42美元，周二盘初大跌逾8%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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