国际油市：亚洲石脑油需求强劲，供给短缺

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透新加坡4月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二大体持平，报每吨149.75美元，但比一个月前高出13%左右，交易员表示这是因为需求强劲但供给稀少。
台塑石化正在通过招标求购6月上半月石脑油，招标于4月30日结束，一直到5月2日仍有效。
交易员表示，台塑石化因价格高企而未能获得液化石油气，因此在麦寮年产293万吨的裂解厂，将主要依赖于石脑油作为原料。
在此之前，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)为6月上半月的船货支付了大幅度的升水，达到C&F价每吨较日本报价升水19.00-19.50美元。
一位交易员说：”这是很高的升水，因为可能很少有人愿意在20美元下方卖出。“
交易员说，因为缺乏价格合适的液化石油气(LPG)，加之来自阿尔及利亚的船货推迟，导致对石脑油需求坚挺，所以令价格高企。
另一位交易员说：”6月上半月供给将吃紧。缺货的买家需要购买5月装船的印度船货。“
汽油裂解价差则连续第三日下滑，来到每桶8.55美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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