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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 21:15 BJT

国际油市：亚洲石脑油需求强劲，供给短缺

路透新加坡4月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二大体持平，报每吨149.75美元，但比一个月前高出13%左右，交易员表示这是因为需求强劲但供给稀少。

台塑石化正在通过招标求购6月上半月石脑油，招标于4月30日结束，一直到5月2日仍有效。

交易员表示，台塑石化因价格高企而未能获得液化石油气，因此在麦寮年产293万吨的裂解厂，将主要依赖于石脑油作为原料。

在此之前，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)为6月上半月的船货支付了大幅度的升水，达到C&F价每吨较日本报价升水19.00-19.50美元。

一位交易员说：”这是很高的升水，因为可能很少有人愿意在20美元下方卖出。“

交易员说，因为缺乏价格合适的液化石油气(LPG)，加之来自阿尔及利亚的船货推迟，导致对石脑油需求坚挺，所以令价格高企。

另一位交易员说：”6月上半月供给将吃紧。缺货的买家需要购买5月装船的印度船货。“

汽油裂解价差则连续第三日下滑，来到每桶8.55美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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