欧元债市：英国与德国10年期公债收益率之差升至1998年第三季来最高

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦4月29日 - 英国与德国10年期公债收益率之差周二升至1998年以来最高，之前数据显示德国通胀率低于预期，以及英国数据增长坚稳。
英国10年期公债收益率 较可比德国公债收益率 升水在1200GMT公布通胀数据后涨至逾119个基点，随后扩大涨幅，在1330GMT达到120.0个基点的峰值，日内走扩3个基点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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