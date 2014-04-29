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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 21:57 BJT

欧元债市：英国与德国10年期公债收益率之差升至1998年第三季来最高

路透伦敦4月29日 - 英国与德国10年期公债收益率之差周二升至1998年以来最高，之前数据显示德国通胀率低于预期，以及英国数据增长坚稳。

英国10年期公债收益率 较可比德国公债收益率 升水在1200GMT公布通胀数据后涨至逾119个基点，随后扩大涨幅，在1330GMT达到120.0个基点的峰值，日内走扩3个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 张涛)
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