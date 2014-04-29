重温稿-中国金融：今年首季地区社会融资规模5.3万亿元--央行

路透上海4月29日 - 中国人民银行周二公布2014年一季度地区社会融资规模数据显示，被统计的31个省市社会融资总额为5.32万亿元人民币。其中，江苏、山东及广东省融资额分别为5,739亿元、4,839亿元及4,789亿元列融资额的前三位。

数据显示，上述三省市新增人民币贷款占其社会融资规模的比例分别为0.37%、0.35%及0.54%；同时值得注意的是福建省新增人民币贷款占其社会融资规模的比例达1.2%，因其信托贷款减少640亿元致总规模下降。

此外，西藏自治区一季度社会融资规模最少，仅130亿元。

自2011年起公布全国社会融资规模数据之后，人行于2月首次公布了按地区统计的社会融资规模数据。其中排名最前的东部六省市，即广东、北京、江苏、山东、浙江和上海去年合计占全国比例为37.9%，融资集中度连续两年下降。

地区社会融资规模是指一定时期和一定区域内实体经济从金融体系获得的资金总额，是增量概念。从指标构成看，省（市、自治区）社会融资规模=人民币贷款+外币贷款（折合人民币）+委托贷款+信托贷款+未贴现的银行承兑汇票+企业债券+非金融企业境内股票融资+保险公司赔偿+投资性房地产+其他。（完）

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