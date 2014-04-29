中俄能源：Gazprom称与中国天然气供应谈判进入最后阶段，争取5月签约

路透莫斯科4月29日 - 俄罗斯最大的天然气开采商Gazprom 周二表示，与中国的天然气供应协议谈判进入”最后阶段“，争取在5月签署。

Gazprom与中国的天然气供应谈判已长达十余年。双方一直未能在价格上达成一致。(完)