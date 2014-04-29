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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 21:45 BJT

美国股市：开高，受默克等企业财报提振

路透纽约4月29日 - 美国股市周二开高，受道琼工业指数成分股默克 等企业的良好财报提振。

默克股价涨2.1%至57.82美元。

道琼工业指数 升31.59点或0.19%，报16,480.33。标准普尔500指数 涨4.25点或0.23%，报1,873.68。Nasdaq综合股价指数 涨12.72点或0.31%，报4,087.12。(完)
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