美国数据：美国4月消费者信心指数下降至82.3，预估为83.0--经济咨商会

美国经济谘商会表示，4月美国消费者信心指数为82.3，3月消费者信心指数被上修至83.9，前值公布为82.3。

4月美国消费者预期指数为84.9，为8月来最高，3月被上修至84.8，前值为83.5。4月美国消费者现况指数下降至78.3，3月被上修至82.5，前值为80.4。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]