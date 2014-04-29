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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 22:16 BJT

美国数据：美国4月消费者信心指数下降至82.3，预估为83.0--经济咨商会

路透纽约4月29日 - 美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心下降，因企业和劳工市场状况打击消费者的信心。

美国经济谘商会表示，4月美国消费者信心指数为82.3，3月消费者信心指数被上修至83.9，前值公布为82.3。 　

此前路透访问的分析师预估中值显示，4月消费者信心指数料为83.0。

4月美国消费者预期指数为84.9，为8月来最高，3月被上修至84.8，前值为83.5。4月美国消费者现况指数下降至78.3，3月被上修至82.5，前值为80.4。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
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