美国数据：美国4月消费者信心指数下降至82.3，预估为83.0--经济咨商会

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透纽约4月29日 - 美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心下降，因企业和劳工市场状况打击消费者的信心。
美国经济谘商会表示，4月美国消费者信心指数为82.3，3月消费者信心指数被上修至83.9，前值公布为82.3。
此前路透访问的分析师预估中值显示，4月消费者信心指数料为83.0。
4月美国消费者预期指数为84.9，为8月来最高，3月被上修至84.8，前值为83.5。4月美国消费者现况指数下降至78.3，3月被上修至82.5，前值为80.4。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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