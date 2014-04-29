美国各类经济指标总览--2014/4/29

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
美国经济谘商会表示，4月美国消费者信心指数为82.3，3月消费者信心指数被上修至83.9，前值公布为82.3。此前路 透访问的分析师预估中值显示，4月消费者信心指数料为83.0。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (3月) 6.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加19.2 (3月) 增加19.7 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.4 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 实质所得(%) +0.3 (2月) 持平 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (3月) -0.1 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.6 (3月) -0.2 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.6 (第四季终值) +4.1 (第三季) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季终值) +2.0 (第三季) 零售销售(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差423.0 (2月) 逆差392.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.7 (3月) +1.2 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (1月) 78.5 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.9 (4月19日当周) 30.5 (4月12日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字370 (3月) 赤字1,935 (2月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (2月) +0.1 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (2月) +0.4 (1月) 建筑支出(%) +0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 94.6 (3月) 92.0 (2月修正值) 建筑许可(万户) 99.0 (3月) 101.4 (2月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) 1.6 (2月) －1.0 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.6 (3月) +2.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (3月) 54.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 53.7 (3月) 51.6 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) +0.6 (3月) +0.9 (2月) 出口物价(%) +0.8 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。