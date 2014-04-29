中国房地产：今年房产交易热度将延续，总量料持平或略超去年--社科院

路透北京4月30日 - 尽管今年一季度中国房地产市场成交明显下滑，但社科院最新研究预计，经历一段时间的市场酝酿和政策观望后，2014年房产市场交易热度仍将延续，全年房产交易总量仍可能与上年持平或略有增长，价格也将有小幅上涨。

社科院周二发布的2014年房地产蓝皮书指出，经历近几年特别是去年房价快速增长，房地产市场矛盾进一步累积，今年调控难度进一步增大，而随着中共十八大后各项改革措施的推进，预计房地产调控方向也将围绕居住城镇化这一主题展开。

“总体上，部分楼盘房价小幅下跌，只是对于2013年末、2014年初虚高价格的修正，没有出现颠覆性的房价大逆转的浪潮。”针对近期的降价楼盘频现，蓝皮书副主编、社科院副研究员李恩平在该书发布会上表示。

他认为，今年房产市场交易热度仍将延续，成交价也可能保持小幅增长，具体涨幅取决于政策取向。

这主要基于，由收入增长和城镇化趋势推动的消费性购房需求仍将保持旺盛增长；限购限贷之下投资投机性需求转向或退出对市场影响有限；去年末今年初的土地购置高潮推高地价，将在部分城市引发土地成本推动的房价上涨；房企去年收入丰厚，今年以价换量压力不大。

中国房地产业协会副会长朱中一也在同一场合表示，尽管一季度房地产投资、新开工面积同比都趋缓，但应考虑到去年3月新“国五条”调控政策公布后市场非理性上涨的因素，而且新开工的下行，也有一些供过于求的地区主动调整、控制开发节奏的关系。

“当前房地产市场的运行基本是正常的。”他并指出，尽管今年一季度住宅销售同比下降5.7%，但跟2012年和2011年的数字相比，都是明显增长的。

在紧信贷和观望情绪主导下，中国楼市一季度从销售、投资到房价全面放缓，1-3月房地产开发投资同比仅增16.8%，远低于去年全年近20%的增速；同期房屋新开工面积同比则大降25.2%。这引发市场对房地产将拖累经济增长的担忧。有券商预计今年中国房地产对经济总拖累或逾0.5个百分点。

**四期叠加**

朱中一认为，房地产业目前是四期叠加，即增速换档期、结构调整期、政策完善期，以及品质提升期。在完善长效机制之时，也应遵循规律，对现行的政策可以适当地预调和微调。

“要掌握一个度，...这个度就是稳增长和保民生的平衡，领导要有很高的调控艺术，如果调控艺术比较高，现实的问题包括房地产泡沫问题可以慢慢地解决，否则经济可能会下滑得很快，对经济和金融的伤害就很大。”他说。

例如，他认为在目前房价仍处于高位的时候，信贷不能宽松，但是维持现在的中性偏紧可能加速房价的下行，因此对首次的购房者、符合单独二胎政策的人，要给予合理的政策支持；对于供应偏紧的城市，企业开发的中小型商品房和国有产权商品房在信贷上要支持。

今年中国房地产在增长乏力之时各地差异也进一步扩大，一线城市供需仍两旺，但杭州、温州等多个二三线城市为高库存所困扰，各地时有降价楼盘出现，市场整体陷入观望状态。与之相应的，不时传出有关杭州、无锡、天津等城市将松绑限购的消息，但均未获官方证实。

而新华网周二报导，广西省南宁市房管局发文称，广西北部湾经济区居民家庭获准在南宁市购房，这将是近期首例官方正式松绑限购政策。