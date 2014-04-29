欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，此前公布英国经济数据和德国通胀报告

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦4月29日 - 英镑兑欧元周二升向近期高位，此前德国通胀数据迟滞突显欧洲央行将放宽政策的可能性，而英国经济增长强劲，令英国可能在明年初升息。
英国国家统计局周二公布数据显示，英国2014年第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.8%，2013年第四季为较前季增长0.7%。英国第一季GDP初值为较上年同期增长3.1%。
英国第一季GDP按季和按年增幅均略逊于预期的增长0.9%和增长3.2%。但英国经济增长步伐在主要经济体中依然有劲，和欧元区还在应对低通胀形成对比。
欧元兑英镑 下跌0.4%，至0.8210英镑，距离上周触及的一个月低位0.8198英镑不远。10年期英债/德债收益率差走宽至119个基点以上，为1998年来最高，令欧元跌势加重。
周三，关键的欧元区物价数据预料将显示4月通胀年率反弹至0.8%，3月为0.5%，仍远低于欧洲央行中期通胀略低于2%的目标。
如果通胀数据逊于预期，和德国通胀数据的表现一致，欧洲央行将可能在短期内进一步放宽政策。
德国联邦统计局周二公布数据显示，德国4月HICP初值较上年同期上涨1.1%(路透调查预估为上涨1.3%)。
英镑兑美元攀升，从稍早跌势中反弹，因英国强劲的经济数据将促使英国央行升息，投资人增加多头押注。
在英国GDP数据公布后，市场对英国明年初升息的预期未变。
英镑兑美国 上涨0.15%，报1.6835美元，GDP数据公布后从1.6792美元日内低位反弹。英镑兑美元周一触及四年半高位1.6858美元。
英国央行总裁卡尼在周二刊出的专访中表示，英国经济复苏已开始扩大，初步迹象显示复苏将可持续。 (完)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。