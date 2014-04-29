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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 23:59 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，此前公布英国经济数据和德国通胀报告

路透伦敦4月29日 - 英镑兑欧元周二升向近期高位，此前德国通胀数据迟滞突显欧洲央行将放宽政策的可能性，而英国经济增长强劲，令英国可能在明年初升息。

英国国家统计局周二公布数据显示，英国2014年第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.8%，2013年第四季为较前季增长0.7%。英国第一季GDP初值为较上年同期增长3.1%。

英国第一季GDP按季和按年增幅均略逊于预期的增长0.9%和增长3.2%。但英国经济增长步伐在主要经济体中依然有劲，和欧元区还在应对低通胀形成对比。

欧元兑英镑 下跌0.4%，至0.8210英镑，距离上周触及的一个月低位0.8198英镑不远。10年期英债/德债收益率差走宽至119个基点以上，为1998年来最高，令欧元跌势加重。

周三，关键的欧元区物价数据预料将显示4月通胀年率反弹至0.8%，3月为0.5%，仍远低于欧洲央行中期通胀略低于2%的目标。

如果通胀数据逊于预期，和德国通胀数据的表现一致，欧洲央行将可能在短期内进一步放宽政策。

德国联邦统计局周二公布数据显示，德国4月HICP初值较上年同期上涨1.1%(路透调查预估为上涨1.3%)。

英镑兑美元攀升，从稍早跌势中反弹，因英国强劲的经济数据将促使英国央行升息，投资人增加多头押注。

在英国GDP数据公布后，市场对英国明年初升息的预期未变。

英镑兑美国 上涨0.15%，报1.6835美元，GDP数据公布后从1.6792美元日内低位反弹。英镑兑美元周一触及四年半高位1.6858美元。

英国央行总裁卡尼在周二刊出的专访中表示，英国经济复苏已开始扩大，初步迹象显示复苏将可持续。 (完)

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