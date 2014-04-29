金属期市：期铜下滑，市场聚焦美联储货币政策会议及美国就业数据

* 中国公布数据显示，资源和制造业大省首季GDP降速最快

* 中国信贷紧张限制铜用户购买上海保税仓库的铜

* 技术图表预示铜价将走低

路透伦敦4月29日 - 伦敦期铜周二下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，投资人表现谨慎，且有新的迹象显示主要铜消费国-中国经济成长放缓。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.45%，报6,715美元，周一触及3月7日来最高的6,798美元。

投资人预计美联储将在周三宣布，继续缩减购债。

“继续缩减购债的声明会对美元有利，但对铜价不利，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“但重要的是不要低估这样的事实，即美联储相信经济正在转强，所以才缩减购债的，这对铜价长期来说，是有利的影响，”Aslam还表示。

他指出，如果周五美国公布的就业报告强于预期，会巩固上述观点。

市场交投清淡，上海期交所将于周四和周五休市，LME则将于下周一休市。

对中国经济成长的担忧继续发酵，此前公布的官方数据显示，严重依赖资源和制造业占主导地位的各省今年首季国内生产总值(GDP)增速放缓的幅度最大。

期铜价格在4月反弹了近2%，因中国信贷趋紧，限制了一些铜用户购买上海保税仓库的铜。

独立技术分析师Cliff Green表示，技术图表显示铜价将走软。预计阻力位等在6,800美元，接下来在6,900美元，之后铜价将掉头下行。

LME三个月期镍 小跌0.14%，报18,175美元，期铝 下跌0.82%，至每吨1,814美元。期锡 收跌1.7%，报每吨23,195美元。期锌 收跌0.53%，报每吨2,055美元。期铅 跌1.24%至2,110美元。(完)

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