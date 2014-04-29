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债券 | 2014年 4月 30日 星期三 01:57 BJT

欧元债市：公债表现反覆，因德国通胀数据令ECB放宽政策的押注难度加大

* 德国通胀迟滞令市场仍然希望欧洲央行将推行QE

* 德拉吉告诉德国议员距离实施QE还有一段时间

路透伦敦4月29日 - 欧元区公债周二表现反覆，因德国通胀低于预期，使市场猜测欧洲央行(ECB)如何及何时将放宽货币政策。

德国4月通胀年率升速较预期慢，使人臆测欧洲央行可能不得不干预。不过，货币市场带来的即时压力缓和，之前有1,000亿欧元挹注在欧元区银行体系。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一同德国联合政府的决策者会面。根据一位与会的消息人士透露，德拉吉表示距离实施量化宽松政策(QE)还有一段时间。

欧元区通胀率将在周三公布，一些市场人士预期，消费者物价增幅迟滞-3月为0.5%，仍低于欧洲央行略低于2%的目标-可能迫使欧洲央行出手。

“德国通胀表明欧元区通胀不会高很多，将对未来几日围绕QE的臆测提供进一步助力，＂DZ Bank市场策略师Felix Herrmann说。

德国10年期公债 收益率上升3个基点，至1.54%日内高位，在通胀数据后不久即回落至1.51%。

西班牙 和意大利10年期公债 收益率升大约3个基点，分别报3.10%和3.17%，之后收复失地。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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