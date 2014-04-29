欧元债市：公债表现反覆，因德国通胀数据令ECB放宽政策的押注难度加大

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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* 德国通胀迟滞令市场仍然希望欧洲央行将推行QE
* 德拉吉告诉德国议员距离实施QE还有一段时间
路透伦敦4月29日 - 欧元区公债周二表现反覆，因德国通胀低于预期，使市场猜测欧洲央行(ECB)如何及何时将放宽货币政策。
德国4月通胀年率升速较预期慢，使人臆测欧洲央行可能不得不干预。不过，货币市场带来的即时压力缓和，之前有1,000亿欧元挹注在欧元区银行体系。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一同德国联合政府的决策者会面。根据一位与会的消息人士透露，德拉吉表示距离实施量化宽松政策(QE)还有一段时间。
欧元区通胀率将在周三公布，一些市场人士预期，消费者物价增幅迟滞-3月为0.5%，仍低于欧洲央行略低于2%的目标-可能迫使欧洲央行出手。
“德国通胀表明欧元区通胀不会高很多，将对未来几日围绕QE的臆测提供进一步助力，＂DZ Bank市场策略师Felix Herrmann说。
德国10年期公债 收益率上升3个基点，至1.54%日内高位，在通胀数据后不久即回落至1.51%。
西班牙 和意大利10年期公债 收益率升大约3个基点，分别报3.10%和3.17%，之后收复失地。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价:
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。