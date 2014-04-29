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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货扩大涨幅，因担忧大平原收成前景

路透芝加哥4月29日 - 美国小麦期货周二上涨，因担忧美国大平原干燥天气将限制该地区小麦种植规模。

芝加哥期货交易所(CBOT)指标5月软红冬麦 盘中上涨0.9%，收高7-3/4美分，报7.08美元。

小麦质量委员会在堪萨斯州年度作物巡察中发现，该州中北部小麦收成前景不及上年。堪萨斯州是美国最大的硬红冬麦种植州。

乌克兰农业部表示，截至4月28日，该国出口销售2013-14销售年度小麦833.5万吨。

今日CBOT小麦预估成交量为90,941口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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