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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 04:27 BJT

美股盘后：TWITTER公布业绩后股价扩大跌幅，重挫9%

路透4月29日 - TWITTER INC 周二在美股盘后交易中一度骤降5%，以后跌幅扩大至9%，此前该公司公布业绩。(完)
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