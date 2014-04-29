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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 04:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.53%，Nasdaq指数上升0.72%

路透纽约4月29日 - 美国股市周二上涨，受助于默克 等企业季报良好，以及Facebook 和其他高增长股反弹。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高86.63点，或0.53%，至16,535.37点；标准普尔500指数 收高8.9点，或0.48%，至1,878.33点；Nasdaq指数 上升29.142点，或0.72%，至4,103.543点。(完)
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