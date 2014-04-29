美国债市：公债下跌，因美国经济前景改善

标题新闻：日本20年期公债标售的投标倍数为4.06
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* 美国30年期和10年期公债收益率触及一周高位
* 2月房价较1月持平，消费者信心下降
* 苹果公司债交易一度令公债承压
路透纽约4月29日 - 美国公债价格周二连续第二日下滑，受累于美国经济前景改善，美国联邦储备理事会(FED/美联储)预期将继续缩减购债，以及投资者预计本周稍后公布的就业报告强劲。
全球最大经济体美国的经济似乎处于稳定复苏的道路上，美联储预期将继续缩减购债计划，这是对公债不利的情况。美联储周二开始为期两天的政策会议，预期美联储不会改变其利率前瞻性指引。
美国30年期和指标10年期公债收益率触及约一周高位，受助于市场对乌克兰和俄罗期地缘政治紧张局势的关注降低。许多人认为美国周一对俄罗斯实施的新一轮制裁行动力度太轻。
周二整体成交清淡，日本市场因公众假期休市。分析师表示，美国公债的大买家日本投资者倾向在公债价格下滑时买入。
野村证券的利率策略师David Thielke表示，美债被抛售是受到几个因素共同影响所致。“昨日美国宣布对俄罗斯实施制裁，但这已经是第二轮，我们没有看到制裁引发任何实质性反弹，和对经济造成重大影响。＂
同时，Thielke说，市场对周五公布的美国就业报告寄予厚望。
路透调查显示，分析师预料3月非农就业岗位将增加21万个。
在下午交易中，指标10年期公债价格 下跌4/32，收益率报2.69%，周一尾盘报2.70%。收益率升至4月24日来最高2.73%。
30年期公债价格 价格跌17/32，收益率报3.48%，和上日几无变动。30年期公债收益率盘中触及4月22日来最高3.52%。
五年期公债价格下滑2/32，收益率报1.73%。
不过，今日公布的数据显示，未经季节调整的2月房价较1月持平，消费者信心指数下降。数据公布后，公债收益率从高位回落。
供应方面，财政部标售150亿美元两年期浮息公债获良好需求。得标贴现率差为0.069%，在投标截止前为0.074%，投标倍数为4.64。
美联储周二买入22.86亿美元2021年5月15日至2024年2月15日到期的公债，投资者的供应规模为96.8亿美元。分析师表示，美联储买入扶助公债缩减跌幅。
苹果发行规模达120亿美元的七批公司债，也是债市焦点所在。利差定价预计狭窄，反映需求强劲，约为400亿美元。
Action Economics固定收益部董事总经理Kim Rupert表示，苹果公司债交易预计令公债承压。
“公债经常用来对冲公司债发行。交易员和承销商将降低他们的债券持有量--卖出公债--为买入苹果公司债预留空间，”Rupert说，“如果他们没有资金买入苹果公司债，他们也会卖出公债。”
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (-01/32) 0.442
五年期公债 99-15/32 (-02/32) 1.740
10年期公债 100-16/32 (-05/32) 2.693
30年期公债 102-16/32 (-17/32) 3.489(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京4月20日 - 中国银行间市场周四资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。 上海一银行交易员说，“还是紧张，短期限出的很少，不过理论上今天是缴税最后一天，今天会集中清缴，我觉得后面资金会好点的。” 她并表示，后续会有财政投放的资金陆续到位，但这并非一整笔的投放，而是零星的释放，所以预计流动性亦将是逐步的改善。 华南一券商交易员亦称，公开市场持续净投放虽对市场帮助不明显，但表明央行一贯的维稳姿态，故市场并不担心会有大幅并持续的流动性紧张局面出现。 “今年基调早定了，所以紧平衡会是常态而且也在预料之中的，最近央行的操作也是这样，钱多了直接就停掉OMO（公开市场操作）。”他说。 中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，对冲今日到期量800亿元，单日净投放200亿元。 以下为主要货币市场利率报价:
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