韩国数据：5月制造业景气判断指数连跌第三个月至八个月低位--央行调查

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透首尔4月30日 - 韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对5月业务评估情况的指数连续第三个月下跌，至八个月低位，为该国迟滞的经济复苏增添不确定性。
韩国央行在声明中称，经季节调整的5月制造业景气判断指数从4月的80小跌至79，此为去年9月录得78以来的最低。
该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。该指数在过去逾两年都没有重返100以上。
受访者指出，国内需求疲弱是他们对企业未来前景的最大忧虑，其次是担心经济不确定性。
韩国央行访问了全国超过1,500家制造业公司，代表了23个主要行业，访问在4月16-23日进行。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。