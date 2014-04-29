韩国数据：5月制造业景气判断指数连跌第三个月至八个月低位--央行调查

路透首尔4月30日 - 韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对5月业务评估情况的指数连续第三个月下跌，至八个月低位，为该国迟滞的经济复苏增添不确定性。

韩国央行在声明中称，经季节调整的5月制造业景气判断指数从4月的80小跌至79，此为去年9月录得78以来的最低。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。该指数在过去逾两年都没有重返100以上。

受访者指出，国内需求疲弱是他们对企业未来前景的最大忧虑，其次是担心经济不确定性。