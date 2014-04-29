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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 07:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.55 +0.65 +1.36 3075435

搜狐 55.62 +1.52 +2.81 758635

网易 69.46 +1.48 +2.18 690288

百度 155.15 +4.22 +2.80 5159863

台湾

台湾积体电路 20.10 -0.20 -0.99 2949901

联电 2.13 +0.05 +2.40 347405

日月光 5.80 -0.02 -0.34 187150

硅品精密 7.17 +0.18 +2.58 690410

和信超媒体 1.19 +0.13 +12.26 1129447

友达 3.78 -0.01 -0.26 59379

中华电信 31.28 -0.02 -0.06 19197

台湾国际航电 55.09 +0.38 +0.69 1880943

香港

中国移动 46.90 +1.60 +3.53 233494

中国联通 14.38 +0.77 +5.66 159084

中国电信 49.54 +2.25 +4.76 40529

中芯国际 4.11 -0.01 -0.24 8045

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 51

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 郑茵；审校 龚芳)
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