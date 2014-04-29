《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.55 +0.65 +1.36 3075435
搜狐 55.62 +1.52 +2.81 758635
网易 69.46 +1.48 +2.18 690288
百度 155.15 +4.22 +2.80 5159863
台湾
台湾积体电路 20.10 -0.20 -0.99 2949901
联电 2.13 +0.05 +2.40 347405
日月光 5.80 -0.02 -0.34 187150
硅品精密 7.17 +0.18 +2.58 690410
和信超媒体 1.19 +0.13 +12.26 1129447
友达 3.78 -0.01 -0.26 59379
中华电信 31.28 -0.02 -0.06 19197
台湾国际航电 55.09 +0.38 +0.69 1880943
香港
中国移动 46.90 +1.60 +3.53 233494
中国联通 14.38 +0.77 +5.66 159084
中国电信 49.54 +2.25 +4.76 40529
中芯国际 4.11 -0.01 -0.24 8045
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 51
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 郑茵；审校 龚芳)