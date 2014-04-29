更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元终止跌势，德国通胀数据带动美元需求

* 德国数据提振美元需求

* 英镑走软，因英国GDP数据令市场略为失望 (新增文末汇率表格)

路透纽约4月29日 - 美元兑欧元周二终止五日跌势上涨，因弱于预期的德国通胀数据推动对欧洲央行可能放宽货币政策的臆测。

“德国4月通胀意外下行，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示，“如果通胀太低，令人臆测欧洲央行将降息或采取其他举措，这将拖累欧元。”

美元兑日圆 上涨0.1%，报102.58日圆，美元指数 升0.16%。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天政策会议，预料将再次缩减每月购债规模。

德国4月通胀年率初值上升，但低于预期，至1.1%。这可能推高欧元区通胀，但不至于能到欧洲央行决策者希望看到的水平。

欧元区通胀在0.5%，市场担心欧元区可能出现通缩。周三公布的欧元区通胀率预期将上升至0.8%，但仍远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

在纽约尾盘，欧元兑美元 下跌0.3%，报1.3809美元，稍早下跌至1.3806日内低位。

自上月欧元首次迫近重大心理关口1.40美元引发欧洲央行对欧元强势发出警告后，欧元要升穿一连串技术阻力举步维艰。

但短期欧元区利率 持续攀升，提振欧元的回报，且周一一消息人士说，欧洲央行总裁德拉吉向德国议员表示欧洲央行距离实施量化宽松政策还有一段远路。

欧洲央行曾暗示，如果欧元持续走强，可能会通过购买资产加以打压。但投资者和分析师都认为，即便欧洲央行采取日本式量化宽松举措，也无法从根本上撼动欧元强势。

欧洲央行采取果断行动打破很多人认为的量化宽松(QE)禁忌－至少区内最大经济体德国反对实施QE举措－或许能限制欧元升势。但分析师和基金经理认为，即便实施QE，规模也不会大，无法从根本上逆转欧元强势。

英镑兑美元从四年半高位回落，之前英国公布第一季经济增长初值略为改善，但低于大部份分析师的预估。

数据显示英国第一季经济继续改善，但市场原本预期数据将更强劲，因此普遍失望。

在纽约交易时段，英镑兑美元 日内持平在1.6825美元，日低在1.6794美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3811 1.3849 -0.27 +0.48 1.3745

美元/日圆 102.61 102.48 +0.13 -2.55 105.30

欧元/日圆 141.73 141.97 -0.17 -2.01 144.63

美元/瑞郎 0.8833 0.8801 +0.36 -1.06 0.8928

英镑/美元 1.6825 1.6807 +0.11 +1.62 1.6556

美元/加元 1.0941 1.1027 -0.78 +3.02 1.0620

澳元/美元 0.9268 0.9257 +0.12 +3.98 0.8913

欧元/瑞郎 1.2201 1.2192 +0.07 -0.57 1.2271

欧元/英镑 0.8207 0.8241 -0.41 -1.08 0.8297

新西兰元/美元 0.8549 0.8535 +0.16 +4.18 0.8206

美元/挪威克朗 6.0085 6.0025 +0.10 -0.95 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2983 8.3147 -0.20 -0.48 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5633 6.5491 +0.22 +1.97 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.0660 9.0720 -0.07 +2.47 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价