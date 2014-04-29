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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 06:16 BJT

****日韩经济指标预测--4月30日-5月7日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    4月28日当周
    
    4月29日(二)
    2300  韩国工业生产(较前月)                         3月        +1.5%      -1.8%
                      (较上年同期)                                +3.7%      +4.3%
              服务业产出(较前月)                                    --       -0.4% 
    2350  日本工业生产(较前月)                     3月初值        +0.5%      -2.3%
              工业生产一个月预估                                    --       +0.9%
              工业生产两个月预估                                    --       -0.6% 
    
    4月30日(三)
    0130  日本加班工资                                 3月          --       +3.4%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                     3月          --      +12.3%
              房屋开工(较上年同期)                                -2.9%      +1.0%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              4月        +0.2%      +0.2%
                             (较上年同期)                         +1.5%      +1.3% 
    
    5月1日(四)
    0000  韩国出口(较上年同期)                         4月        +7.5%      +5.1%
              进口(较上年同期)                                    +4.2%      +3.6%
              贸易收支(亿美元)                                      --    顺差41.7
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                     3月        +5.2%      -1.5%
                          (较上年同期)                            +1.0%      -2.5%
    2330  日本求才/求职比                              3月         1.06       1.05
                   失业率                                          3.6%       3.6%
    
    5月1-2日
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                    前周          --   卖超4,639
          外国投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超1,940
    
    
    5月5日当周
    
    5月5日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月6日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月7日(三)
    暂无重要经济数据公布。(完)
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