日韩经济指标预测--4月30日-5月7日****

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月29日(二) 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 +1.5% -1.8% (较上年同期) +3.7% +4.3% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2350 日本工业生产(较前月) 3月初值 +0.5% -2.3% 工业生产一个月预估 -- +0.9% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 4月30日(三) 0130 日本加班工资 3月 -- +3.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +12.3% 房屋开工(较上年同期) -2.9% +1.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 5月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 4月 +7.5% +5.1% 进口(较上年同期) +4.2% +3.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差41.7 2330 日本所有家庭支出(较前月) 3月 +5.2% -1.5% (较上年同期) +1.0% -2.5% 2330 日本求才/求职比 3月 1.06 1.05 失业率 3.6% 3.6% 5月1-2日 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,639 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,940 5月5日当周 5月5日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月6日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月7日(三) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。