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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 08:09 BJT

****欧洲经济指标预测--4月30日-5月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
    
    4月28日当周       
    
    4月30日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       3月          --         1.57
    0600  德国实质零售销售(较前月)                        3月        -0.7%       +1.3%
                      (较上年同期)                                   +1.6%       +2.0%
    0645  法国消费者支出                                  3月        +0.3%       +0.1%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月          --        -0.1%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                4月        减少1     减少1.2
                 未经季节调整失业人数(万人)                            300         310
                 经季节调整失业率                                     6.7%        6.7%
                 经季节调整失业人数(万人)                              --        290.1
    0800  意大利失业率                                    3月        13.0%       13.0%
    0900  欧元区通胀率                                 4月初值       +0.8%       +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值       +0.2%       +0.1%
                    (较上年同期)                                     +0.6%       +0.4%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.5%       +2.2%
                    (较上年同期)                                     +0.5%       +0.3%
    1000  意大利生产者物价指数(较前月)                    3月          --         持平
                              (较上年同期)                             --        -1.4% 
    
    5月1日-5月9日    
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     4月          --        -1.1%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --        +8.7%
    
    5月1日(四)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  4月       +0.7%        +0.4%
                               (较上年同期)                        +10.0%        +9.5%
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          3月       增加6      增加5.5
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                           增加15     增加17.2
                抵押贷款批准件数(千件)                             71.050       70.309
                M4货供额(较前月)                                       --       +0.70%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        4月        55.4         55.3  
    
    5月2日(五)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         4月         55.5        54.4
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     4月         52.8        52.4
    0750  法国Markit制造业PMI                             4月         50.9        50.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                        4月         54.2        54.2 
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           4月         53.3        53.3
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        4月         62.0        62.5
    0900  欧元区失业率                                    3月        11.9%       11.9% 
    
    5月5日当周     
    
    5月5日(一) 
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      5月          --         14.1    
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               3月        -0.1%       -0.2%
                               (较上年同期)                          -1.8%       -1.7%
    
    5月6日(二)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     4月          --         49.5
    0750  法国Markit服务业PMI                             4月          --         50.3
                    综合PMI                                            --         50.5
    0755  德国Markit服务业PMI                             4月          --         55.0
                    综合PMI                                            --         56.3
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           4月          --         53.1
                      综合PMI                                          --         54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        4月          --         57.6
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          3月          --        +0.4%
                        (较上年同期)                                   --        +0.8% 
    
    5月7日(三)
    0545  瑞士未经调整的失业率                            4月          --         3.3%
              经调整的失业率                                           --         3.2%
    1000  德国工业订单                                    3月          --        +0.6%
    0645  法国工业生产(较前月)                            3月          --        +0.1%(完)
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