欧洲经济指标预测--4月30日-5月7日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月30日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 3月 -- 1.57 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -0.7% +1.3% (较上年同期) +1.6% +2.0% 0645 法国消费者支出 3月 +0.3% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.1% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 300 310 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 3月 13.0% 13.0% 0900 欧元区通胀率 4月初值 +0.8% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.6% +0.4% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +2.2% (较上年同期) +0.5% +0.3% 1000 意大利生产者物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.4% 5月1日-5月9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- -1.1% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +8.7% 5月1日(四) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 +0.7% +0.4% (较上年同期) +10.0% +9.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 增加6 增加5.5 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加15 增加17.2 抵押贷款批准件数(千件) 71.050 70.309 M4货供额(较前月) -- +0.70% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 55.4 55.3 5月2日(五) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 55.5 54.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 52.8 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 4月 50.9 50.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 4月 54.2 54.2 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月 53.3 53.3 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 62.0 62.5 0900 欧元区失业率 3月 11.9% 11.9% 5月5日当周 5月5日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 -- 14.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -1.8% -1.7% 5月6日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 -- 49.5 0750 法国Markit服务业PMI 4月 -- 50.3 综合PMI -- 50.5 0755 德国Markit服务业PMI 4月 -- 55.0 综合PMI -- 56.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月 -- 53.1 综合PMI -- 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 -- 57.6 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.8% 5月7日(三) 0545 瑞士未经调整的失业率 4月 -- 3.3% 经调整的失业率 -- 3.2% 1000 德国工业订单 3月 -- +0.6% 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -- +0.1%(完)