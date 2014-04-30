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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 09:44 BJT

日本数据：3月受薪者整体现金所得同比上涨0.7%，为三个月来首涨

日本央行料将维持2%的通胀目标，周三的政策评估会议上料不会采取新举措。

厚生劳动省周三数据显示，日本3月加班工资较上年同期增长4.8%，连续12个月上升。特别加给增长14.8%，因企业在3月财年截止时更加慷慨地进行一次性支付。

不过数据显示，经常性薪资在截止3月当年下滑0.4%，连续22个月下跌。这说明企业仍然不愿意增加人员固定成本，并反映出低薪兼职工人的使用增多。

将消费者通胀纳入考量的实质薪资3月下滑1.3%，连续九个月下降。

以下为3月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：

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3月 3月 2月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 276,740 +0.7 -0.1*

每月薪资 260,779 0.0 -0.1*

-经常性薪资 240,656 -0.4 -0.5*

-加班工资 20,123 +4.8 +4.5*

-特别加给 15,961 +14.8 +0.5* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人)

整体人数 45.955 +1.0 +1.2*

一般雇员 32.478 +1.2 +0.6*

兼职员工 13.477 +0.8 +2.6* --------------------------------------------------------- 注："*"代表修正值。 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 白云/朱晓军；审校 戴素萍/孙茉莉)
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