日本数据：3月受薪者整体现金所得同比上涨0.7%，为三个月来首涨

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
日本央行料将维持2%的通胀目标，周三的政策评估会议上料不会采取新举措。
厚生劳动省周三数据显示，日本3月加班工资较上年同期增长4.8%，连续12个月上升。特别加给增长14.8%，因企业在3月财年截止时更加慷慨地进行一次性支付。
不过数据显示，经常性薪资在截止3月当年下滑0.4%，连续22个月下跌。这说明企业仍然不愿意增加人员固定成本，并反映出低薪兼职工人的使用增多。
将消费者通胀纳入考量的实质薪资3月下滑1.3%，连续九个月下降。
以下为3月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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3月 3月 2月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 276,740 +0.7 -0.1*
每月薪资 260,779 0.0 -0.1*
-经常性薪资 240,656 -0.4 -0.5*
-加班工资 20,123 +4.8 +4.5*
-特别加给 15,961 +14.8 +0.5* --------------------------------------------------------- 员工人数(百万人)
整体人数 45.955 +1.0 +1.2*
一般雇员 32.478 +1.2 +0.6*
兼职员工 13.477 +0.8 +2.6* --------------------------------------------------------- 注："*"代表修正值。 参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完) (编译 白云/朱晓军；审校 戴素萍/孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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