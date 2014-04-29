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债券 | 2014年 4月 30日 星期三 06:38 BJT

更新版 1-美国经济：4月消费者信心微跌但仍接近六年高位，2月房价上涨

另一份报告显示，2月经季节调整后的标准普尔/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。

2月房价涨幅与1月持平，较上年同期涨幅则为12.9%，低于1月的同比上升13.2%。

不过房价的上涨未能抵消近期其他数据所显示的楼市降温情形。

“尽管房价继续上涨，但其他多数楼市数据较为疲弱，”标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer表示，他提到了新屋和成屋销售数据。

房屋类股指数 周二下滑0.3%，较2月底触及的2014年高位下跌10%。

上周出炉的数据显示，美国3月新建独栋房屋销售大幅降至八个月低点，令房屋市场快速回暖的希望破灭。(完)
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