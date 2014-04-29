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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 06:40 BJT

《日本重要政经日程》--4月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月29日(二)

2350 - 3月工业生产初值

4月30日(三)

--日本央行政策决议

0130 - 3月加班工资

0430 - 四国电力 公布季报

0430 - 经济产业省发布3月自伊朗等国原油进口及油品需求数据

0500 - 3月房屋开工

0600 - 北海道电力 公布季报

0600 - KDDI 公布季报

0600 - 村田制作所 公布季报

0600 - 日本航空 公布季报

0600 - 大和证券 公布季报

0620 - 东北电力 公布季报

0640 - 关西电力 公布季报

0700 - 冲绳电力 公布季报

0720 - 电源开发 公布季报

0830 - 东京电力 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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