《日本重要政经日程》--4月30日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月29日(二)
2350 - 3月工业生产初值
4月30日(三)
--日本央行政策决议
0130 - 3月加班工资
0430 - 四国电力 公布季报
0430 - 经济产业省发布3月自伊朗等国原油进口及油品需求数据
0500 - 3月房屋开工
0600 - 北海道电力 公布季报
0600 - KDDI 公布季报
0600 - 村田制作所 公布季报
0600 - 日本航空 公布季报
0600 - 大和证券 公布季报
0620 - 东北电力 公布季报
0640 - 关西电力 公布季报
0700 - 冲绳电力 公布季报
0720 - 电源开发 公布季报
0830 - 东京电力 公布季报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。