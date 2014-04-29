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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--4月30日-5月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值     前值    
    4月28日当周
    
    4月30日(三)
    0100  新西兰NBNZ企业经济信心指数                     4月             --      67.3% 
                    企业自身活动指数                                     --      58.2% 
    0130  澳洲民间信贷                                   3月           +0.4%     +0.4%
              房屋信贷                                                   --      +0.5%
    
    4月30日-5月1日
    2330  澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI)               4月             --       47.9
    
    5月1日(四)
    0130  澳洲出口物价                                 第一季          +1.5%     -0.5%
              进口物价                                                 +1.8%     -0.6%
    
    5月2日(五)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        3月             --      +4.6%
    0130  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第一季          +0.5%     +0.2%
                                 (较上年同期)                          +2.1%     +1.9%
    
    5月5日当周
    
    5月4-5日
    2230  澳洲AIG服务业指数                              4月             --       48.9
    
    5月5日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                              4月             --       0.2%
    0130  澳洲建筑许可                                   3月             --      -5.0%
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                            4月             --       4.5%
                网络招聘广告                                             --       1.3%
    
    5月6日(二)
    2245 新西兰HLFS失业率                              第一季           5.8%      6.0%
               HLFS就业参与率                                          68.8%     68.9%
         新西兰劳工成本指数(较上季)                                     0.5%      0.6%
                           (较上年同期)                                 1.8%      1.7%      
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   3月             --     顺差12
             商品/服务进口                                               --      +1.0%
             商品/服务出口                                               --       持平
    0430 澳洲央行利率决议                                5月             --      2.50%
    
    5月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑指数                                 4月             --         46
    
    5月7日(三)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                            3月             --       0.2%(完)
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