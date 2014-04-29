澳新经济指标预测--4月30日-5月7日****

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月30日(三) 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- 67.3% 企业自身活动指数 -- 58.2% 0130 澳洲民间信贷 3月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 47.9 5月1日(四) 0130 澳洲出口物价 第一季 +1.5% -0.5% 进口物价 +1.8% -0.6% 5月2日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +4.6% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.1% +1.9% 5月5日当周 5月4-5日 2230 澳洲AIG服务业指数 4月 -- 48.9 5月5日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- 0.2% 0130 澳洲建筑许可 3月 -- -5.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- 4.5% 网络招聘广告 -- 1.3% 5月6日(二) 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 5.8% 6.0% HLFS就业参与率 68.8% 68.9% 新西兰劳工成本指数(较上季) 0.5% 0.6% (较上年同期) 1.8% 1.7% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 顺差12 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- 持平 0430 澳洲央行利率决议 5月 -- 2.50% 5月6-7日 2330 澳洲AIG建筑指数 4月 -- 46 5月7日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 -- 0.2%(完)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。