企业并购：阿尔斯通接受通用电气对其能源业务的收购出价--消息人士

周二稍早，德国西门子 表示，如果该公司能够获得四周时间检视阿尔斯通的账目并拿出具体方案与通用电气竞争，那么该公司将会向阿尔斯通提出要约。

西门子称，在公司董事会和监事会决定提出要约后，已于下午向阿尔斯通发信。

“这份要约的先决条件是，阿尔斯通同意在四周时间内，西门子可以查阅该公司的资料，并获得访问公司管理层的许可，以便能够进行适当的尽职调查，”西门子表示。

西门子没有透露计划进一步的详情，不过该公司周末时曾接洽阿尔斯通，提出以用旗下的火车业务外加现金，换取阿尔斯通的电力部门。西门子在一封简短的信中，大致估算其交易计划涉及金额145亿美元。(完)