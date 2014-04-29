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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 06:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元略上扬，受交叉盘带动

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* 澳元/美元隔夜交投淡静，受交叉盘带动略上扬

* 澳元/美元升回0.9283，之后纽约盘收在0.9268

* 欧元/澳元跌向1.4900，因欧元/美元下跌，受德国CPI数据影响

* 欧元/加元波动最大，跌幅超过1%

* 市场关注本周一系列重大事件和数据，包括日本央行和美联储会议，以及美国非农就业数据

* 与往常一样，月末存在不确定性，关注亚洲股市动向　(完)
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