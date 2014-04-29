《汇市简讯》澳元/美元略上扬，受交叉盘带动

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
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* 澳元/美元隔夜交投淡静，受交叉盘带动略上扬
* 澳元/美元升回0.9283，之后纽约盘收在0.9268
* 欧元/澳元跌向1.4900，因欧元/美元下跌，受德国CPI数据影响
* 欧元/加元波动最大，跌幅超过1%
* 市场关注本周一系列重大事件和数据，包括日本央行和美联储会议，以及美国非农就业数据
* 与往常一样，月末存在不确定性，关注亚洲股市动向 (完)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。