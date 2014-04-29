东欧情势：乌克兰分离主义者占领第二座省会城市，向警方开火

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
反政府武装还占领了检察院和电视台。
卢甘斯克的分裂活动似乎让亲俄派武装控制了又一座省会城市。之前他们已经控制了相邻的顿涅茨克省许多地区，在那里成立独立的“顿涅茨克人民共和国”，并宣布5月11日举行全民公投，决定是否脱离乌克兰。
反政府武装加强对卢甘斯克控制，因而将能影响到整个顿巴斯煤田地区。乌克兰的这片国土毗邻俄罗斯，建有大型钢厂和重型机械厂，在乌克兰工业生产中占到约三分之一比重。
这里位于俄罗斯总统普京本月稍早描述的“新俄罗斯”地区的中心。“新俄罗斯”是沙皇在18和19世纪政府该地区时的用词。现在这一地区的多数居民持乌克兰国籍，但母语为俄语。
美国国务卿克里周二发表讲话称，“今日俄罗斯企图改变东西欧的安全版图...无论他们采取何种途径，美国及其盟友都将团结一致保卫乌克兰。”
尽管如此，美国和欧盟官员还是一再明确表示，他们不会考虑军事行动。(完)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。