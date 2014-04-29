东欧情势：乌克兰分离主义者占领第二座省会城市，向警方开火

反政府武装还占领了检察院和电视台。

卢甘斯克的分裂活动似乎让亲俄派武装控制了又一座省会城市。之前他们已经控制了相邻的顿涅茨克省许多地区，在那里成立独立的“顿涅茨克人民共和国”，并宣布5月11日举行全民公投，决定是否脱离乌克兰。

反政府武装加强对卢甘斯克控制，因而将能影响到整个顿巴斯煤田地区。乌克兰的这片国土毗邻俄罗斯，建有大型钢厂和重型机械厂，在乌克兰工业生产中占到约三分之一比重。

这里位于俄罗斯总统普京本月稍早描述的“新俄罗斯”地区的中心。“新俄罗斯”是沙皇在18和19世纪政府该地区时的用词。现在这一地区的多数居民持乌克兰国籍，但母语为俄语。

美国国务卿克里周二发表讲话称，“今日俄罗斯企图改变东西欧的安全版图...无论他们采取何种途径，美国及其盟友都将团结一致保卫乌克兰。”