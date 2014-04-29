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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 07:57 BJT

美股业绩：Twitter第一季用户成长及浏览量再度令市场失望，股价下滑

路透旧金山4月29日 - Twitter Inc 周二公布月度活跃用户2.55亿人，虽较前一季增长5.8%，但无法满足投资者对Twitter吸引更多用户的期待。

Twitter股价在盘后下跌将近10%，跌破上市挂牌以后的低点38.80美元。

Twitter用户第一季时间轴浏览量为1,570亿次，略少于部分分析师的预估。

这样的业绩透露出，Twitter想追上Facebook 的动能正在放缓。去年12月股价最高时Twitter市值达460亿美元，但2013年营收仅有6.65亿美元，使其成为全球最贵的股票之一。
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