美股业绩：Twitter第一季用户成长及浏览量再度令市场失望，股价下滑

但好景从2月开始现变化，当时Twitter执行长Dick Costolo在公布用户成长率降至数年低位之后誓言要重振用户成长。从那以后，Twitter股价就比巅峰时期低了40%。

Twitter公布，每千次时间轴浏览量的广告营收增加将近一倍至1.44美元。此为衡量其广告效益的一项数据。

Twitter称季度营收为2.50亿美元，优于分析师预期，因其移动广告吸引更多浏览者的回应。

不计特殊项目Twitter损益两平，优于分析师原预估的每股亏损0.03美元。但Twitter表示以净损绝对值来看几乎是上年同期的五倍，从2,700万美元增至1.32亿美元。(完)