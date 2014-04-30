美股业绩：Twitter第一季用户成长及浏览量再度令市场失望，股价下滑

标题新闻：美国众议院议长莱恩称美国必须保留对朝鲜动武的选项，但除非迫不得已否则不希望使用
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但好景从2月开始现变化，当时Twitter执行长Dick Costolo在公布用户成长率降至数年低位之后誓言要重振用户成长。从那以后，Twitter股价就比巅峰时期低了40%。
Twitter公布，每千次时间轴浏览量的广告营收增加将近一倍至1.44美元。此为衡量其广告效益的一项数据。
Twitter称季度营收为2.50亿美元，优于分析师预期，因其移动广告吸引更多浏览者的回应。
不计特殊项目Twitter损益两平，优于分析师原预估的每股亏损0.03美元。但Twitter表示以净损绝对值来看几乎是上年同期的五倍，从2,700万美元增至1.32亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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